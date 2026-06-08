ОБСЕ осудила предвзятость официальных СМИ Армении в пользу правящей партии

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату, заявили в БДИПЧ ОБСЕ.

Запугивания, расследования и задержания в ряде районов Армении повлияли на готовность избирателей участвовать в активностях оппозиции, отметил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Янез Ленарчич.

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату, заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

"Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату", - сказал глава миссии организации по наблюдению за выборами Янез Ленарчич на пресс-конференции по предварительным итогам работы наблюдательной миссии.

Он также отметил, что запугивания, расследования и задержания в ряде районов Армении повлияли на готовность избирателей участвовать в активностях оппозиции.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.