ОБСЕ осудила предвзятость официальных СМИ Армении в пользу правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату, заявили в БДИПЧ ОБСЕ.
- Запугивания, расследования и задержания в ряде районов Армении повлияли на готовность избирателей участвовать в активностях оппозиции, отметил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Янез Ленарчич.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату, заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).
"Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату", - сказал глава миссии организации по наблюдению за выборами Янез Ленарчич на пресс-конференции по предварительным итогам работы наблюдательной миссии.
Он также отметил, что запугивания, расследования и задержания в ряде районов Армении повлияли на готовность избирателей участвовать в активностях оппозиции.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов непрошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28%, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.