ОБСЕ: преследование оппозиции в Армении напомнило избирательное правосудие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими заявила о создании впечатления избирательного правосудия из-за задержаний и преследований оппозиции в ходе выборов в Армении.
- Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов непрошедших в парламент сил.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Задержания и преследование оппозиции в ходе выборов в Армении создали впечатление избирательного правосудия, заявила специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.
"Концентрация задержаний и уголовных преследований представителей оппозиции способствовали формированию впечатления об избирательном правосудии", - сказала она журналистам.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов непрошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28%, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Пиррова победа Никола Пашиняна
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