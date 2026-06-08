ОБСЕ оценила избирательную кампанию в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избирательная кампания в Армении характеризовалась высокой степенью поляризации, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Избирательная кампания в Армении характеризовалась высокой степенью поляризации, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.
"Доступ избирателей к беспристрастной и достоверной информации был негативно затронут поляризованной медийной средой, предвзятым освещением событий в СМИ и разжигающей рознь онлайн-кампанией с использованием манипулятивного контента", - сообщила она на пресс- конференции наблюдателей миссии ОБСЕ.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.