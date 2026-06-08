Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ оценила избирательную кампанию в Армении - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 08.06.2026
ОБСЕ оценила избирательную кампанию в Армении

ОБСЕ: избирательная кампания в Армении была с высокой степенью поляризации

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избирательная кампания в Армении характеризовалась высокой степенью поляризации, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Избирательная кампания в Армении характеризовалась высокой степенью поляризации, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.
"Доступ избирателей к беспристрастной и достоверной информации был негативно затронут поляризованной медийной средой, предвзятым освещением событий в СМИ и разжигающей рознь онлайн-кампанией с использованием манипулятивного контента", - сообщила она на пресс- конференции наблюдателей миссии ОБСЕ.
Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
ОБСЕ зафиксировала давление на оппозицию перед выборами в Армении
Вчера, 14:14
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
МИД России прокомментировал обстановку на выборах в Армении
Вчера, 13:19
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянОБСЕПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала