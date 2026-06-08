ОБСЕ зафиксировала давление на оппозицию перед выборами в Армении

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Предвыборная кампания в Армении сопровождалась давлением на оппозицию с уголовным делами против ее активистов, заявила в понедельник специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.