Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, так как должны придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил Дмитрий Полянский.

Все контакты российской стороны с европейцами в ОБСЕ носят индивидуальный и неофициальный характер.

Полянский подчеркнул, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам самостоятельного участия каждой страны в обсуждении вопросов безопасности, организация останется площадкой для критики России.

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, поскольку вынуждены придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, сейчас любая европейская страна в ОБСЕ , которая хотела бы поговорить с Россией , запустить с ней какой-либо диалог, формально сделать этого не может.

"Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были", - сказал Полянский

Он уточнил, что в этой связи все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные.

"Они осуществляются в ОБСЕ неофициально, на полях, вдали от глаз. И это не влияет на официальную позицию, которая пока очень антироссийская", - пояснил собеседник агентства.