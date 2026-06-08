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ЕС не позволяет странам Европы контактировать с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 08.06.2026
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06:24 08.06.2026
ЕС не позволяет странам Европы контактировать с Россией, заявил Полянский

Постпред Полянский: члены ОБСЕ лишены возможности вести диалог с Россией

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, так как должны придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил Дмитрий Полянский.
  • Все контакты российской стороны с европейцами в ОБСЕ носят индивидуальный и неофициальный характер.
  • Полянский подчеркнул, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам самостоятельного участия каждой страны в обсуждении вопросов безопасности, организация останется площадкой для критики России.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, поскольку вынуждены придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, сейчас любая европейская страна в ОБСЕ, которая хотела бы поговорить с Россией, запустить с ней какой-либо диалог, формально сделать этого не может.
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"Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были", - сказал Полянский.
Он уточнил, что в этой связи все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные.
"Они осуществляются в ОБСЕ неофициально, на полях, вдали от глаз. И это не влияет на официальную позицию, которая пока очень антироссийская", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, "где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию и критиковать".
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