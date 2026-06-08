Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, так как должны придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил Дмитрий Полянский.
- Все контакты российской стороны с европейцами в ОБСЕ носят индивидуальный и неофициальный характер.
- Полянский подчеркнул, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам самостоятельного участия каждой страны в обсуждении вопросов безопасности, организация останется площадкой для критики России.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, поскольку вынуждены придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были", - сказал Полянский.
Он уточнил, что в этой связи все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные.
"Они осуществляются в ОБСЕ неофициально, на полях, вдали от глаз. И это не влияет на официальную позицию, которая пока очень антироссийская", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, "где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию и критиковать".