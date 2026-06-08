Постпред России при ОБСЕ оценил состояние организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна сдержать распространение хаоса в Европе.
- Дмитрий Полянский пояснил, что ОБСЕ отошла от принципов, на которых была создана, и утратила возможность быть площадкой для полноценного диалога и поиска решений в сфере европейской безопасности.
- Полянский отметил, что с появлением Евросоюза и усилением роли НАТО в европейской безопасности алгоритм работы ОБСЕ изменился, появился блоковый подход.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своем нынешнем состоянии не способна сейчас сдержать распространение хаоса в Европе, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу заявил, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.
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"При нынешнем своем состоянии ОБСЕ вряд ли тут может быть полезной, поскольку организация отошла от принципов, на которых она создавалась изначально", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, смогут ли международные организации, в частности, ОБСЕ, препятствовать распространению этого хаоса.
Собеседник агентства пояснил, что изначально ОБСЕ задумывалась как организация, в которой каждая страна говорит за себя.
По его словам, в результате ОБСЕ утратила возможность быть площадкой для полноценного диалога и поиска решений в сфере европейской безопасности.
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