Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ в нынешнем состоянии не способна сдержать распространение хаоса в Европе.

Дмитрий Полянский пояснил, что ОБСЕ отошла от принципов, на которых была создана, и утратила возможность быть площадкой для полноценного диалога и поиска решений в сфере европейской безопасности.

Полянский отметил, что с появлением Евросоюза и усилением роли НАТО в европейской безопасности алгоритм работы ОБСЕ изменился, появился блоковый подход.

ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своем нынешнем состоянии не способна сейчас сдержать распространение хаоса в Европе, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу заявил, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

"При нынешнем своем состоянии ОБСЕ вряд ли тут может быть полезной, поскольку организация отошла от принципов, на которых она создавалась изначально", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, смогут ли международные организации, в частности, ОБСЕ, препятствовать распространению этого хаоса.

Собеседник агентства пояснил, что изначально ОБСЕ задумывалась как организация, в которой каждая страна говорит за себя.

"И в этом была ее сила. А с момента появления Евросоюза, с момента, когда НАТО подмяло под себя европейскую безопасность, алгоритм работы сильно изменился - появился блоковый подход", - уточнил Полянский