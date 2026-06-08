Цена на нефть поднялась выше 98 долларов впервые с 3 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть выросли на 5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 3 июня.
- Основная причина роста цен — очередное обострение на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть с началом новой недели растут уже на 5%, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 3 июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.15 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 5,12% относительно предыдущего закрытия - до 97,86 доллара за баррель, минутами ранее показатель максимально достиг 98,07 доллара - выше 98 долларов впервые с 3 июня.
Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличивается на 5%, до 95,07 доллара.
Часами ранее этот рост достигал 3%. И по мнению экспертов, комментировавших его, основная причина - очередное обострение на Ближнем Востоке.
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