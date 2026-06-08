Нефть дорожает после эскалации ситуации между Израилем и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть выросли на 3% после эскалации ситуации между Израилем и Ираном.
- Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля после угроз ответить на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
- Армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном, следует из данных торгов.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.