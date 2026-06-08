Зеленский превратил Украину в расходный материал Запада, заявил Небензя

ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, "финансирующий украинский режим так называемый коллективный Запад несет не меньшую, а возможно, даже большую ответственность за все происходящее".