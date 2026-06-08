Рейтинг@Mail.ru
Зеленский превратил Украину в расходный материал Запада, заявил Небензя - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 08.06.2026
Зеленский превратил Украину в расходный материал Запада, заявил Небензя

Небензя: Зеленский превратил Украину в расходный материал Запада

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в расходный материал в крестовом походе западных русофобствующих элит против России.
  • По словам Небензи, коллективный Запад несет не меньшую, а возможно, даже большую ответственность за все происходящее на Украине.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал в бессмысленном крестовом походе западных русофобствующих элит против России", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, "финансирующий украинский режим так называемый коллективный Запад несет не меньшую, а возможно, даже большую ответственность за все происходящее".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
С режимом Зеленского сейчас разговаривать не о чем, заявил Небензя
Вчера, 23:04
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала