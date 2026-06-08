Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в расходный материал в крестовом походе западных русофобствующих элит против России.
- По словам Небензи, коллективный Запад несет не меньшую, а возможно, даже большую ответственность за все происходящее на Украине.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал в бессмысленном крестовом походе западных русофобствующих элит против России", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, "финансирующий украинский режим так называемый коллективный Запад несет не меньшую, а возможно, даже большую ответственность за все происходящее".