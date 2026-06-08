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Небензя рассказал, как Зеленскому не следовало говорить о переговорах - РИА Новости, 08.06.2026
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23:09 08.06.2026 (обновлено: 23:17 08.06.2026)
Небензя рассказал, как Зеленскому не следовало говорить о переговорах

Небензя: Зеленскому не следовало в режиме мегафона выступать о переговорах с РФ

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало доносить желание о переговорах с Россией с помощью "мегафонной дипломатии".
ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не следовало с помощью мегафонной дипломатии доносить желание о переговорах с РФ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, говоря об открытом письме Зеленского.
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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