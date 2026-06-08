Небензя рассказал, как Зеленскому не следовало говорить о переговорах

ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не следовало с помощью мегафонной дипломатии доносить желание о переговорах с РФ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.