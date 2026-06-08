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Зеленским письмом Путину нарушил свой же указ, заявил Небензя - РИА Новости, 08.06.2026
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23:04 08.06.2026 (обновлено: 23:15 08.06.2026)
Зеленским письмом Путину нарушил свой же указ, заявил Небензя

Небензя о письме: Зеленскому стоило отменить указ о запрете на переговоры с РФ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский должен отменить свой указ о запрете на переговоры с Владимиром Путиным, прежде чем писать открытые письма.
  • Путин отметил, что письмо Зеленского было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сначала должен был отменить свой же указ о запрете ему вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а уже потом писать открытые письма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Вчера, 23:04
 
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