Зеленским письмом Путину нарушил свой же указ, заявил Небензя

ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сначала должен был отменить свой же указ о запрете ему вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а уже потом писать открытые письма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.