Зеленским письмом Путину нарушил свой же указ, заявил Небензя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский должен отменить свой указ о запрете на переговоры с Владимиром Путиным, прежде чем писать открытые письма.
- Путин отметил, что письмо Зеленского было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
ООН, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сначала должен был отменить свой же указ о запрете ему вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а уже потом писать открытые письма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.