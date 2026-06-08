Краткий пересказ от РИА ИИ Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией.

Его цель — замаскировать попытки Киева сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта.

Пока глава киевского режима не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами.

ООН, 8 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину — неумелая провокация, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

« "Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, <...> которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта", — сказал он на заседании Совбеза ООН

Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику, отметил дипломат. Пока глава киевского режима в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, добавил он.

« "Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно шитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки", — констатировал постпред.

Небензя также напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры и превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада.

« "До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах — а тем более о встрече на высшем уровне — не приходится", — подчеркнул Небензя.

На прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо в адрес президента Путина. В нем он выступил с резкой критикой российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.

Президент прокомментировал это обращение в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Он пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать которые должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.