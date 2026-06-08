Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 08.06.2026 (обновлено: 23:56 08.06.2026)
Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией.
  • Его цель — замаскировать попытки Киева сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта.
  • Пока глава киевского режима не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами.
ООН, 8 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину — неумелая провокация, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, <...> которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта", — сказал он на заседании Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился
Вчера, 08:00
Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику, отметил дипломат. Пока глава киевского режима в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, добавил он.
«

"Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно шитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки", — констатировал постпред.

Небензя также напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры и превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада.
«

"До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах — а тем более о встрече на высшем уровне — не приходится", — подчеркнул Небензя.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Путин отказался спасать Европу: пусть Зеленский вас уничтожит
7 июня, 08:00
На прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо в адрес президента Путина. В нем он выступил с резкой критикой российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.
Президент прокомментировал это обращение в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Он пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать которые должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Также Путин призвал главу киевского режима не бояться и идти на выборы, подчеркнув, что удержание власти вне рамок конституции называется узурпацией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Устранить немедленно". Дерзкая выходка Зеленского вызвала ярость в США
Вчера, 17:37
 
РоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВасилий НебензяООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала