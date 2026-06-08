Небензя назвал удар ВСУ по автобусу в Енакиево кровавым преступлением Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России при ООН Василий Небензя назвал удар ВСУ по автобусу в Енакиево очередным кровавым преступлением киевского режима.
ООН, 8 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал удар ВСУ по автобусу в Енакиево очередным кровавым преступлением киевского режима.
"Как мы и предполагали, киевский режим не остановился и совершил очередное кровавое преступление – 3 июня в центре городского округа Енакиево в ДНР был обстрелян рейсовый пассажирский автобус Москва-Симферополь", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По данным главы региона Дениса Пушилина, восемь человек погибли, десять человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.