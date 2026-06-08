Песков назвал удар ВСУ по поезду в Крыму преступным действием Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступным действием киевского режима.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь преступным действием киевского режима.
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"Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима", - сказал Песков журналистам.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".
В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов
Вчера, 06:11