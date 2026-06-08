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Песков назвал удар ВСУ по поезду в Крыму преступным действием Киева - РИА Новости, 08.06.2026
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13:29 08.06.2026 (обновлено: 13:35 08.06.2026)
Песков назвал удар ВСУ по поезду в Крыму преступным действием Киева

Песков назвал удар ВСУ по поезду в Крыму преступным действием Киевского режима

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступным действием киевского режима.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь преступным действием киевского режима.
«
"Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима", - сказал Песков журналистам.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".
Пассажир поезда в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов
Вчера, 06:11
 
Дмитрий ПесковМоскваСимферопольРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
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