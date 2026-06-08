Рейтинг@Mail.ru
Зарядка за 20 минут. В Калининграде рассказали об электромобилях будущего - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 08.06.2026 (обновлено: 12:44 23.07.2026)

Зарядка за 20 минут. В Калининграде рассказали об электромобилях будущего

© Shutterstock/FOTODOM / SouthworksЭлектромобиль
Электромобиль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Southworks
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Быстрая зарядка, долговечный аккумулятор и комфортная температура в салоне такими видят электромобили будущего ученые БФУ имени И. Канта. О разработках университета для российского экологичного транспорта — в материале РИА Новости.
Полная зарядка быстрее, чем у телефона
Современные литий-ионные аккумуляторы во многом ограничены по скорости зарядки и сроку службы свойствами анода — одного из ключевых компонентов батареи. Чаще всего аноды изготавливают на основе углеродных материалов, например графита, который используется в карандашных грифелях, рассказали в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта.
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. КантаСтуденты БФУ им. И. Канта создают пластины с электропроводящими нитями для аккумулятора автомобиля
Студенты БФУ им. И. Канта создают пластины с электропроводящими нитями для аккумулятора автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
Студенты БФУ им. И. Канта создают пластины с электропроводящими нитями для аккумулятора автомобиля
Слоистая структура графита позволяет ионам лития проникать между углеродными "листами" при зарядке аккумулятора и "выходить обратно" при его разряде, объяснил научный сотрудник научно-образовательного центра "Функциональные наноматериалы" БФУ Алексей Грунин.
Однако при быстрой зарядке ионы лития не всегда успевают равномерно встроиться в материал, что приводит к разрушению его структуры, нагреву и ускоренному износу аккумулятора, добавил он. Такая поломка требует полной замены батареи в любом устройстве — смартфоне, роботе-пылесосе, кардиостимуляторе или электромобиле.
Материал - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Калининграде создали революционный материал для электроники
28 апреля, 09:00
Ученые БФУ имени И. Канта разработали новый способ получения углеродного анодного материала nC. Лабораторные испытания показали, что элементы на его основе сохраняют стабильную работу при зарядке током 3C — режиме, при котором за 20 минут набирается полный заряд.
«
"Аккумуляторы с анодом nC выдерживают до 5000 циклов зарядки разрядки без заметной деградации и потери емкости при скорости заряда 3C. Мы планируем достичь и более высоких значений скорости зарядки, но пока в таких условиях "слабым звеном" зачастую является не сам анод, а другие части аккумулятора, что требует значительного изменения его конструкции", — рассказал Грунин.
Специалисты университета стремятся добиться полной совместимости с существующими промышленными стандартами и технологиями, чтобы в будущем "безболезненно" встроиться в технологические цепочки.
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. КантаПлазменная обработка материала
Плазменная обработка материала
Плазменная обработка материала
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
1 из 3
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта

Синтезированный материал

Синтезированный материал

Синтезированный материал

© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
2 из 3
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. КантаУченые БФУ имени И. Канта запускают установку для синтеза уникального анодного материала Arc-nC для аккумуляторов нового поколения
Ученые БФУ имени И. Канта запускают установку для синтеза уникального анодного материала Arc-nC для аккумуляторов нового поколения
Ученые БФУ имени И. Канта запускают установку для синтеза уникального анодного материала Arc-nC для аккумуляторов нового поколения
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
3 из 3
Плазменная обработка материала
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
1 из 3

Синтезированный материал

© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
2 из 3
Ученые БФУ имени И. Канта запускают установку для синтеза уникального анодного материала Arc-nC для аккумуляторов нового поколения
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
3 из 3
"На текущий момент работают два реактора производительностью около 10 граммов в час, а в планах — выход на экспериментальное производство до 300 тонн в год. Полный цикл включает синтез, обработку углеродного материала и сборку опытных образцов аккумуляторов. Сборка прототипов аккумуляторов в БФУ имени И. Канта поставлена на поток. Часть материала из каждой партии и после каждого эксперимента по обработке идет на изготовление лабораторных ячеек", — добавил специалист.
Надежная защита от холодов
Другим элементом, который обеспечивает стабильную работу электротранспорта, является корпус аккумулятора. Его основная задача — регулировать температуру, поддерживая ее в "рабочем" диапазоне для всех частей батареи. Оптимальный диапазон для современных литий-ионных аккумуляторов с жидким электролитом — примерно от +20 °C до +40 °C, рассказал советник БФУ имени И. Канта Павел Погребняков.
«
"На холоде падение ионной проводимости электролита повышает внутреннее сопротивление. Если батарею заряжают при –5 °C и ниже, на графитовом аноде осаждается металлический литий, который сокращает ресурс и может вызвать внутреннее короткое замыкание. Поэтому производители блокируют быструю зарядку при отрицательных температурах", — объяснил специалист.
Похожая проблема возникает у автомобилистов в машинах с двигателем внутреннего сгорания зимой: переохлаждение аккумулятора блокирует возможность запуска. Поэтому в БФУ разработана система регулирования температуры при предпусковом прогреве литий-ионного аккумулятора.
Гибкая электроника - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Российские ученые создали новый материал для гибкой электроники
3 июля 2025, 08:01
«

"Разработанный нами корпус батареи перфорированная конструкция из пластин, между которыми установлены нагревательные полотна. Это позволяет реализовать два режима: активный подогрев каждой пластины при холодном старте и пассивное воздушное охлаждение за счет потоков воздуха через промежутки в сетке и перфорацию стенок", — рассказал Погребняков.

По словам исследователя, испытания новой системы подогрева в климатической камере показали, что новый корпус позволяет увеличить емкость аккумулятора на морозе с 60 до 85 процентов от максимального значения.
"Исследование прототипов показало, что электромобиль с аккумулятором в новой "упаковке" сможет на морозе хранить больше заряда, поэтому сможет либо быстрее, либо дольше ехать", — объяснил Погребняков.
В настоящее время прототипы батарей для наземных электромобилей находятся в разработке. Срок изготовления трех вариантов для испытаний совместно с коммерческим партнером — конец текущего года, рассказали в БФУ имени И. Канта.
И надежно, и комфортно
«
"Сегодня БФУ объединяет сразу несколько научно-технологических групп, работающих над новыми материалами и инженерными оснастками отдельных элементов накопителей, программированием итоговых изделий. Текущие проекты встроены в производственные кооперации нашей страны в сфере аккумуляторов", — рассказал ректор БФУ имени И. Канта Максим Демин.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваРектор Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
И.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин
Он уточнил, что Калининградская область является пилотным регионом по комплексному развитию индустрии электротранспорта.
Деятельность университета направлена на адаптацию электромобилей к климатическим условиям в России, а это главным образом зависит от аккумуляторов, добавил Демин.
"Мы придаем батареям способность работать при очень низких температурах без потери КПД, быстро заряжаться и сохранять производительность в течение огромного количества циклов перезарядки. Но также ведутся и другие исследования, которые направлены на улучшение комфортабельности такого транспорта", — подчеркнул он.
Как пояснил Демин, отдельные группы работают над созданием систем терморегуляции салона электромобиля на основе уникальных тонких проводящих нитей, а также над разработкой систем управления электромобилями на основе отечественных платформ.
Исследования ведутся в рамках программы академического лидерства "Приоритет-2030".
 
НаукаТехнологииКалининградКалининградская областьРоссияБалтийский федеральный университетРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоУниверситетская наукаэлектромобилиаккумуляторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала