Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газета Die Weltwoche пишет, что поддержка Киева со стороны руководства НАТО вызывает растущее возмущение в европейском обществе.
- Стремление Украины вступить в НАТО стало ключевым фактором затягивания конфликта с Россией, указывается в материале.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Поддержка Киева со стороны руководства НАТО вызывает растущее возмущение в европейском обществе, а само стремление Украины в альянс стало ключевым фактором затягивания конфликта с Россией, пишет газета Die Weltwoche.
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"Стремление Киева к членству в НАТО — корень всех зол. <…> Какова причина конфликта на Украине? Стремление Киева в НАТО. Что препятствует мирным переговорам? Стремление Киева в НАТО. А что делает НАТО? Она проводит встречи в Киеве. И хочет перечислить еще больше денег на закупку вооружений", — указывается в материале.
По словам автора публикации, руководство альянса цинично запугивает европейцев вымышленной российской угрозой, чтобы без согласия граждан тратить миллиарды их налогов на милитаризацию Киева.
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"Согласно уставу, НАТО существует для защиты своих членов в случае нападения. О вооружении государства, не входящего в альянс, там нет ни слова. <…> Кого должна защищать НАТО? Своих граждан. А их кто-нибудь спросил, можно ли в буквальном смысле пускать на ветер миллиарды их налогов? Конечно, нет. Вместо этого людей запугивают дикими и жуткими заявлениями о "русской орде" у порога", — посетовал он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.