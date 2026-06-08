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"Согласно уставу, НАТО существует для защиты своих членов в случае нападения. О вооружении государства, не входящего в альянс, там нет ни слова. <…> Кого должна защищать НАТО? Своих граждан. А их кто-нибудь спросил, можно ли в буквальном смысле пускать на ветер миллиарды их налогов? Конечно, нет. Вместо этого людей запугивают дикими и жуткими заявлениями о "русской орде" у порога", — посетовал он.