Рейтинг@Mail.ru
НАТО начинает учения ВВС у границ России - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 08.06.2026 (обновлено: 01:57 08.06.2026)
НАТО начинает учения ВВС у границ России

НАТО начинает масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией.
  • В маневрах примут участие представители 19 государств.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут, в том числе в странах, граничащих с Россией.
Тренировочные мероприятия проводятся в третий раз, в них участвуют представители 19 государств. Основные этапы учений пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"У нас три задачи". Зачем НАТО стягивает флот к Калининграду
Вчера, 08:00
По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ожидается около 150 вылетов в день у более 150 самолетов, среди которых Boeing E-3A Sentry.
Кроме того, планируется отработка применения средств ПВО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Евродепутат предложил лишить страны Балтии защиты НАТО
6 июня, 06:40
 
РоссияФинляндияНорвегияНАТОВ миреДанияШвецияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала