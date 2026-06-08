НАТО начинает учения ВВС у границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией.
- В маневрах примут участие представители 19 государств.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут, в том числе в странах, граничащих с Россией.
По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ожидается около 150 вылетов в день у более 150 самолетов, среди которых Boeing E-3A Sentry.
Кроме того, планируется отработка применения средств ПВО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.