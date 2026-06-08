В ДНР вынесли заочный приговор наемнику из Хорватии, воевавшему за ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил наемника ВСУ из Хорватии Луку Штимача к 15 годам колонии строгого режима.
- В 2022 году Штимач прибыл на Украину, вступил в ряды интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 15 годам колонии строгого режима наемника ВСУ из Хорватии Луку Штимача, сообщает Генпрокуратура РФ.
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Республики Хорватия Луки Штимача. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя Штимач заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Было установлено, что в марте 2022 года Штимач прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. В Харьковской области он принимал участие в боевых действиях, пока не получил ранение и летом не покинул зону боевых действий. Однако осенью того же года он вернулся в состав легиона и до ноября 2025 года участвовал в вооруженном конфликте против ВС РФ на территории ДНР. За это наемник получил более трех миллионов рублей.
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