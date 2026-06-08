В ДНР вынесли заочный приговор наемнику из Хорватии, воевавшему за ВСУ

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Республики Хорватия Луки Штимача. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя Штимач заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.