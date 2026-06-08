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Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за болезни - РИА Новости, 08.06.2026
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15:16 08.06.2026 (обновлено: 16:16 08.06.2026)
Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за болезни

Набиуллина не примет участия в конференции НАУФОР из-за болезни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участие в конференции НАУФОР 9 июня.
  • Причина отсутствия Набиуллиной на конференции — она все еще находится на больничном.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не будет участвовать в завтрашней конференции НАУФОР, поскольку все еще болеет, сообщила пресс-служба регулятора.
"Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном", — говорится в релизе.
На прошлой неделе Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на макросессии в первый день. За последние десять лет она не выступала на ПМЭФ только в 2020 году, когда форум не проводили из-за пандемии COVID-19.
В результате на макросессии присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максима Орешкина, а модератором стал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В этом году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Макаров рассказал, почему Набиуллина не смогла участвовать в сессии на ПМЭФ
4 июня, 09:44
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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