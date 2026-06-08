Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участие в конференции НАУФОР 9 июня.
- Причина отсутствия Набиуллиной на конференции — она все еще находится на больничном.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не будет участвовать в завтрашней конференции НАУФОР, поскольку все еще болеет, сообщила пресс-служба регулятора.
"Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном", — говорится в релизе.
На прошлой неделе Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на макросессии в первый день. За последние десять лет она не выступала на ПМЭФ только в 2020 году, когда форум не проводили из-за пандемии COVID-19.
В результате на макросессии присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максима Орешкина, а модератором стал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В этом году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.