В Мытищах загорелось здание бывшего спортзала

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение загорелось на площади 800 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В микрорайоне Перловка на улице 3-я Крестьянская горит неэксплуатируемое строение общей площадью 20 на 40 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы распространения огня нет. На месте пожара работают 12 человек и четыре единицы техники.