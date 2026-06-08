В Мытищах загорелось здание бывшего спортзала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В микрорайоне Перловка в Мытищах загорелось неэксплуатируемое здание площадью 800 квадратных метров.
- Строение — бывший спортзал, угрозы распространения огня нет, на месте работают экстренные службы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение загорелось на площади 800 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«
"В микрорайоне Перловка на улице 3-я Крестьянская горит неэксплуатируемое строение общей площадью 20 на 40 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы распространения огня нет. На месте пожара работают 12 человек и четыре единицы техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, горящее здание - бывший спортзал.