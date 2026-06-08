Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах загорелось здание бывшего спортзала - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 08.06.2026 (обновлено: 12:54 08.06.2026)
В Мытищах загорелось здание бывшего спортзала

В Мытищах загорелось неэксплуатируемое строение на площади 800 кв метров

© Кадр видео из соцсетейПожар в неэксплуатируемом строении в подмосковных Мытищах. 8 июня 2026
Пожар в неэксплуатируемом строении в подмосковных Мытищах. 8 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в неэксплуатируемом строении в подмосковных Мытищах. 8 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В микрорайоне Перловка в Мытищах загорелось неэксплуатируемое здание площадью 800 квадратных метров.
  • Строение — бывший спортзал, угрозы распространения огня нет, на месте работают экстренные службы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Неэксплуатируемое строение загорелось на площади 800 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«
"В микрорайоне Перловка на улице 3-я Крестьянская горит неэксплуатируемое строение общей площадью 20 на 40 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы распространения огня нет. На месте пожара работают 12 человек и четыре единицы техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, горящее здание - бывший спортзал.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Новороссийске на перевалочном комплексе вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА
Вчера, 08:23
 
ПроисшествияМытищиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала