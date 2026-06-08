Сальдо сообщил о частичном возобновлении движения по атакованному мосту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме, сообщил Сальдо.
- Ранее ВСУ ударили по мосту, и движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрывалось.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Движение по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом, ранее атакованному ВСУ, возобновлено в реверсивном режиме, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В воскресенье глава Херсонской области сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто, опубликованы альтернативные маршруты объезда.