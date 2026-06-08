Медики доставили пострадавших в аварии под Ярославлем в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус, пострадали 12 человек, включая двоих детей, погибших нет.
- Московские медики доставили пострадавших в московские больницы, включая НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Ерамишанцева, ММНКЦ имени Боткина.
- Пациенты поступили с травмами, характерными для ДТП, и им оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Московские медики доставили пострадавших в серьезной аварии в Угличском районе Ярославской области в столицу, им оказывают медицинскую помощь в полном объеме, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
В воскресенье губернатор Михаил Евраев сообщил, что экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет.
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"Центр медицины катастроф Москвы доставил 12 пострадавших в московские больницы для дальнейшего лечения, включая НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Ерамишанцева, ММНКЦ имени Боткина. Двое из них были доставлены на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пациенты поступили с травмами, характерными для ДТП: переломы, а также повреждения внутренних органов.
"Одна пациентка с тяжелым повреждением легких - за ее жизнь борются торакальные хирурги Склифа. В настоящий момент всем пациентам оказывают медицинскую помощь в полном объеме", - добавляется в сообщении.