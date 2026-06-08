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На юге Москвы водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 08.06.2026
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21:01 08.06.2026
На юге Москвы водитель насмерть сбил пешехода

На юге Москвы насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Каширском шоссе в районе дома 61 водитель автомобиля Volvo сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
  • Пешеход скончался от полученных травм.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Водитель автомобиля Volvo насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте на юге Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе дома 61 водитель автомобиля "Вольво" совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Госавтоинспекции отметили, что пешеход скончался от полученных травм.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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