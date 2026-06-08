В Москве мужчина ударил оппонента ножом и скрылся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Щелковском шоссе в Москве произошел конфликт, в ходе которого неизвестный ударил оппонента ножом и скрылся.
- Пострадавшего госпитализировали, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания нападавшего.
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта ударил оппонента ножом на Щелковском шоссе в Москве и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, в понедельник около 16.30 (мск) на Щелковском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес потерпевшему ножевое ранение и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшего оперативно госпитализировали.
Как отметили в пресс-службе, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности скрывшегося мужчины и его задержания.