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В Москве мужчина ударил оппонента ножом и скрылся - РИА Новости, 08.06.2026
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19:02 08.06.2026
В Москве мужчина ударил оппонента ножом и скрылся

В Москве на Щелковском шоссе мужчина ударил оппонента ножом и скрылся

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Щелковском шоссе в Москве произошел конфликт, в ходе которого неизвестный ударил оппонента ножом и скрылся.
  • Пострадавшего госпитализировали, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания нападавшего.
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта ударил оппонента ножом на Щелковском шоссе в Москве и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, в понедельник около 16.30 (мск) на Щелковском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес потерпевшему ножевое ранение и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшего оперативно госпитализировали.
Как отметили в пресс-службе, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности скрывшегося мужчины и его задержания.
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