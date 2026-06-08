В Москве мужчина после расставания поджег автомобиль бывшей сожительницы

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"Установлено, что задержанный после расставания с сожительницей потребовал продать совместно нажитый автомобиль, оформленный на женщину, однако она продолжала им пользоваться. Не сумев уладить вопрос мирно, в ночное время злоумышленник облил заднее колесо авто горючей жидкостью и поджег", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".