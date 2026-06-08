В Москве мужчина после расставания поджег автомобиль бывшей сожительницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина поджег автомобиль, оформленный на бывшую сожительницу, на Гостиничной улице в Москве.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мужчина после расставания поджег оформленный на бывшую сожительницу автомобиль на Гостиничной улице в Москве, его задержали, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о горящей машине на Гостиничной улице, также огонь повредил стоящий рядом автомобиль. Полицейские задержали 44-летнего бывшего сожителя владелицы иномарки.
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"Установлено, что задержанный после расставания с сожительницей потребовал продать совместно нажитый автомобиль, оформленный на женщину, однако она продолжала им пользоваться. Не сумев уладить вопрос мирно, в ночное время злоумышленник облил заднее колесо авто горючей жидкостью и поджег", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".