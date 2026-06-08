В Москве с начала года проверили более 680 тысяч газовых плит

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили с начала этого года свыше 680 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как сообщил Бирюков, плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле.
"За январь - май проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 680 тысяч газовых плит. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - добавил он.
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Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
"Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов", - уточнил Бирюков.