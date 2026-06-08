В Парке Горького снова заработает "Сфера X5" с коворкингом и активностями

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Городское пространство "Сфера Х5" (12+) вновь откроется для москвичей 15 июня в Парке Горького по соседству с Голицынским прудом, сообщает ритейлер.

В будние дни "Сфера Х5" будет работать как бесплатный коворкинг под открытым небом в центре Москвы, а вечером и по выходным – как место для отдыха, общения и профессионального нетворкинга.

По данным Х5, в прошлом сезоне на площадке прошло более 300 мероприятий — от спортивных до развлекательных. В этом году программа станет еще шире, а основное внимание будет уделено карьере, работе и развитию. Слоган нового сезона - "Время крутиться (по-новому)".

"Идея концепции – помочь людям совмещать отдых и развитие без перерыва на каникулы: учиться новому, думать о карьере и следить за трендами даже летом", - поясняется в сообщении.

Гостей пространства ждут HR-конференции с участием руководителей крупных компаний и экспертов, презентации исследований рынка труда, чемпионат бариста, специальная пит-стоп станция для курьеров, День работника торговли, выступления известных стендап-комиков, вечеринки с диджеями, запись подкаста "Тут такое дело" и большой молодежный фестиваль с рейвом от известного блогера.

По выходным на площадке будут работать беговой и велоклуб – пройдут спортивные занятия для всех желающих. По вечерам в летнем кинотеатре показы современных художественных и документальных фильмов. Также в "Сфере Х5" организуют лекторий, где выступят эксперты Х5 и приглашенные гости.

В этом году площадку также обновили: здесь стало удобнее работать и отдыхать. Открылся минимаркет с готовой едой и напитками, появились зоны для отдыха на улице, столы для работы и встреч, а также лаунж-зона с мягкими креслами. На территории есть быстрый вай фай, розетки, бесплатная питьевая вода, а посетители могут приходить с питомцами.