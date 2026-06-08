Специалисты предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники в Узбекистане размещают объявления с предложениями товаров по подозрительно низким ценам, выманивая у жертв деньги и личные данные.

Злоумышленники просят перевести деньги в качестве предоплаты, а после получения средств прекращают связь и не отправляют оплаченный товар.

ТАШКЕНТ, 8 июн – РИА Новости. Мошенники размещают в социальных сетях и на интернет-площадках объявления с предложениями товаров по подозрительно низким ценам, выманивая у жертв деньги и личные данные, предупреждает центр кибербезопасности МВД Узбекистана.

По данным центра, в последнее время злоумышленники в соцсетях и интернет-платформах стали активно предлагать пользователям в Узбекистане товары по подозрительно низким ценам, сопровождая их обещаниями больших скидок или ограниченных по времени акций.

"Мошенники умеют находить уязвимые места и используют интересы потенциальных жертв. Если человек ищет велосипед, ему предложат велосипед по привлекательной цене. Если интересуется автомобилем Chevrolet Malibu, злоумышленники постараются показать такой автомобиль по значительно заниженной стоимости", - приводятся примеры в видеоматериале, размещенном в Telegram-канале центра.

После этого покупателей просят перевести деньги в качестве предоплаты. Получив средства, мошенники прекращают связь, удаляют переписку, блокируют пользователей и не отправляют оплаченный товар, предупредили в центре.

В МВД республики рекомендовали пользователям не совершать покупки через сомнительные страницы и сайты, внимательно проверять продавцов, а также не передавать посторонним данные банковских карт.