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Специалисты предупредили о новой схеме мошенничества в интернете - РИА Новости, 08.06.2026
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15:04 08.06.2026
Специалисты предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

МВД Узбекистана: мошенники привлекают жертв в интернете товарами со скидкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники в Узбекистане размещают объявления с предложениями товаров по подозрительно низким ценам, выманивая у жертв деньги и личные данные.
  • Злоумышленники просят перевести деньги в качестве предоплаты, а после получения средств прекращают связь и не отправляют оплаченный товар.
ТАШКЕНТ, 8 июн – РИА Новости. Мошенники размещают в социальных сетях и на интернет-площадках объявления с предложениями товаров по подозрительно низким ценам, выманивая у жертв деньги и личные данные, предупреждает центр кибербезопасности МВД Узбекистана.
По данным центра, в последнее время злоумышленники в соцсетях и интернет-платформах стали активно предлагать пользователям в Узбекистане товары по подозрительно низким ценам, сопровождая их обещаниями больших скидок или ограниченных по времени акций.
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"Мошенники умеют находить уязвимые места и используют интересы потенциальных жертв. Если человек ищет велосипед, ему предложат велосипед по привлекательной цене. Если интересуется автомобилем Chevrolet Malibu, злоумышленники постараются показать такой автомобиль по значительно заниженной стоимости", - приводятся примеры в видеоматериале, размещенном в Telegram-канале центра.
После этого покупателей просят перевести деньги в качестве предоплаты. Получив средства, мошенники прекращают связь, удаляют переписку, блокируют пользователей и не отправляют оплаченный товар, предупредили в центре.
В МВД республики рекомендовали пользователям не совершать покупки через сомнительные страницы и сайты, внимательно проверять продавцов, а также не передавать посторонним данные банковских карт.
"Призываем граждан критически относиться к слишком выгодным предложениям в интернете и соблюдать меры предосторожности при совершении онлайн-покупок", - добавили в центре.
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