В Москве хотят освободить призывников-сирот от оплаты жилья и ЖКУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона об освобождении детей-сирот, проходящих воинскую службу, от расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в Москве на период службы.

Проект предполагает расширение круга лиц из числа детей-сирот, которые могут претендовать на социальные гарантии.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона, согласно которому лица из числа детей-сирот, проходящие воинскую службу, будут освобождены от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Москве на период службы.

Профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в понедельник рассмотрела проект закона "О внесении изменений в статью 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года №61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве".

Как следует из пояснительной записки, законопроектом предлагается расширить круг лиц из числа детей-сирот, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилья, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений.