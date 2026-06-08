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В Москве хотят освободить призывников-сирот от оплаты жилья и ЖКУ - РИА Новости, 08.06.2026
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15:38 08.06.2026
В Москве хотят освободить призывников-сирот от оплаты жилья и ЖКУ

Мосгордума поддержала проект об освобождении призывников-сирот от оплаты жилья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона об освобождении детей-сирот, проходящих воинскую службу, от расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в Москве на период службы.
  • Проект предполагает расширение круга лиц из числа детей-сирот, которые могут претендовать на социальные гарантии.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона, согласно которому лица из числа детей-сирот, проходящие воинскую службу, будут освобождены от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Москве на период службы.
Профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в понедельник рассмотрела проект закона "О внесении изменений в статью 13 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года №61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве".
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Как следует из пояснительной записки, законопроектом предлагается расширить круг лиц из числа детей-сирот, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилья, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений.
"Предлагается предоставить гарантию в виде освобождения от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг также лицам из числа детей-сирот, проходящим военную службу по призыву, на период прохождения такой службы", - говорится в документе.
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