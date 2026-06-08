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Ученый рассказал, как шаровая молния может проникнуть в квартиру - РИА Новости, 08.06.2026
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Наука
 
08:50 08.06.2026
Ученый рассказал, как шаровая молния может проникнуть в квартиру

Академик Бычков: шаровая молния может проникнуть в квартиру через открытое окно

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГроза с молниями
Гроза с молниями - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гроза с молниями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шаровая молния может проникать в помещения через открытые окна и даже просачиваться через закрытые стекла, имеющие отверстия или трещины.
  • Она появляется в России в период летних гроз с июня по август и может уходить в розетку из-за притяжения к электрическому заряду.
  • При встрече с шаровой молнией не следует пытаться ее ловить или снимать на камеру, так как она может взорваться.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Шаровая молния может проникнуть в квартиру через открытое окно и даже просочиться сквозь стекло, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Ученый ранее рассказывал агентству, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз с июня по август.
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"Шаровая молния может без труда проникать в помещения через открытые окна. При толщине оболочки около 20 микрон она способна просачиваться через отверстия до миллиметра или меньше, которые есть в закрытом окне или стене. Она не проходит насквозь, а использует отверстия или прожигает их", – рассказал ученый.
Бычков сообщил, что недавно в лабораторию привезли оконное стекло, через которое шаровая молния прошла насквозь, "погуляла" по комнате и ушла в розетку.
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"С большим трудом нашли место прохода – отверстие в полмиллиметра. Молния проходит сквозь любые щели, отверстия или трещины. В розетку чаще всего уходит из-за притяжения к электрическому заряду", – пояснил ученый.
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Он добавил, что если шаровая молния залетела в помещение, не нужно пытаться ее ловить или снимать на камеру: в лучшем случае она сама погаснет, в худшем – взорвется.
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"Время жизни – около 20 секунд. Она либо уйдет с потоком воздуха, либо взорвется, либо погаснет", – уточнил Бычков.
Он напомнил, что заряд шаровой молнии высок, и при несоблюдении мер безопасности встреча с ней может закончиться трагически.
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