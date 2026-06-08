Мишустин призвал оперативно начать работу над поручениями президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин поручил оперативно начать работу над поручениями президента России Владимира Путина, озвученными на ПМЭФ, которые направлены на укрепление суверенитета страны, создание инфраструктуры и усиление предпринимательской активности.

Среди приоритетных задач — помощь малому и среднему бизнесу через типовые цифровые решения и индивидуальное сопровождение, а также разработка национальной стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Россия продолжит расширять свой торговый флот за счет строительства новых судов и укрепит связи с зарубежными партнерами, чтобы войти в десятку мировых лидеров по грузоподъемности флота.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно начать работу над поручениями президента России Владимира Путина, озвученными на ПМЭФ.

"На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум. На его пленарном заседании президент поставил целый ряд задач перед правительством России . Прежде всего они направлены на укрепление суверенитета страны, создание инфраструктуры, усиление предпринимательской активности, что, конечно, непосредственно влияет на качество жизни наших граждан," - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства отметил, что со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь, как подчеркнул Мишустин, главной действующей силой должны стать регионы.

"Надо в ближайшее время завершить подготовку механизмов для расширения возможности участия бизнеса в строительстве социальных объектов, школ, садиков, больниц, поликлиник. Глава государства на форуме говорил о важности поддержки новаторских подходов частных инвесторов, надо дать им больше творческой свободы в рамках специального правового режима. Также внедрить механизмы, которые позволят всем гражданам напрямую участвовать в софинансировании проектов по улучшению облика родного края", - сказал Мишустин.

В числе приоритетных задач – помощь малому и среднему бизнесу через типовые цифровые решения и индивидуальное сопровождение. Предстоит сформировать концепцию плавного перехода от статуса самозанятого к индивидуальному предпринимателю и далее – к полноформатной компании. К этой работе планируется привлечь ВЭБ.РФ и профильные деловые объединения.

Также будут проработаны льготы для субъектов МСП в производственных сферах и законодательные изменения для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. "Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне – 20 миллионов рублей", - отметил Мишустин.

Особое внимание, как подчеркнул премьер-министр, важно уделить платформенным решениям, которые все активнее становятся драйверами развития самых разных отраслей. Мишустин анонсировал, что будет разработана национальная стратегия развития автономных систем и цифровых платформ.

Кроме того, Россия продолжит расширять свой торговый флот за счет строительства новых судов. Как отметил Мишустин, надо укрепить связи с зарубежными партнерами и войти в десятку мировых лидеров по грузоподъемности флота.

Мишустин также напомнил поручение Путина ускорить принятие изменений в Трудовой кодекс, которые закрепят обязанности компаний, права работников и необходимые гарантии.