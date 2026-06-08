Минэнерго объяснило проблемы с поставками топлива на юге России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов России возникают из-за роста воздушных атак противника.
- Отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК, ведет постоянную работу для обеспечения стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов России возникают из-за роста воздушных атак противника, сообщило Минэнерго РФ.
"В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов", - говорится в сообщении.
В Минэнерго напомнили о том, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК, ведет постоянную работу. Его задачей является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.
Ранее власти Ростовской области и Краснодарского края отмечали, что крупные АЗС в их регионах работают штатно, и там есть запасы топлива. По информации оперативного штаба Кубани, краткосрочный сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенных спрос на крупных АЗС.