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Минэнерго объяснило проблемы с поставками топлива на юге России - РИА Новости, 08.06.2026
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20:07 08.06.2026
Минэнерго объяснило проблемы с поставками топлива на юге России

Минэнерго: сложности с топливом на юге России отмечаются из-за роста атак ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов России возникают из-за роста воздушных атак противника.
  • Отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК, ведет постоянную работу для обеспечения стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов России возникают из-за роста воздушных атак противника, сообщило Минэнерго РФ.
"В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов", - говорится в сообщении.
В Минэнерго напомнили о том, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК, ведет постоянную работу. Его задачей является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.
Ранее власти Ростовской области и Краснодарского края отмечали, что крупные АЗС в их регионах работают штатно, и там есть запасы топлива. По информации оперативного штаба Кубани, краткосрочный сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенных спрос на крупных АЗС.
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