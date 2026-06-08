Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго представило меры поддержки внутреннего рынка топлива - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 08.06.2026 (обновлено: 01:50 09.06.2026)
Минэнерго представило меры поддержки внутреннего рынка топлива

Минэнерго представило меры поддержки для балансировки внутреннего рынка топлива

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции
Топливный пистолет на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Топливный пистолет на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго представило меры поддержания баланса на внутреннем рынке топлива на совещании у вице-премьера Александра Новака.
  • Он отметил необходимость выработки конкретных действий для оперативного отслеживания процессов в отрасли и надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минэнерго представило меры поддержки баланса на отечественном рынке топлива, сообщило правительство.
На совещании у вице-премьера Александра Новака изложили анализ ситуации, проведенный на основе данных системы мониторинга. Участники изучили динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также рассмотрели вопросы доступности топлива в регионах.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Краснодарском крае топливо на крупных сетевых АЗС в наличии
Вчера, 16:09
«
"Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики", — говорится в публикации.
По итогам совещания Новак указал на необходимость проработать конкретные меры для отслеживания процессов в отрасли в оперативном режиме. Он также подчеркнул, что потребуется применить весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Песков: власти разрабатывают меры для решения проблем с топливом в Крыму
Вчера, 13:33
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала