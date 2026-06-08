Минэнерго представило меры поддержки внутреннего рынка топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго представило меры поддержания баланса на внутреннем рынке топлива на совещании у вице-премьера Александра Новака.
- Он отметил необходимость выработки конкретных действий для оперативного отслеживания процессов в отрасли и надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минэнерго представило меры поддержки баланса на отечественном рынке топлива, сообщило правительство.
На совещании у вице-премьера Александра Новака изложили анализ ситуации, проведенный на основе данных системы мониторинга. Участники изучили динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также рассмотрели вопросы доступности топлива в регионах.
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"Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики", — говорится в публикации.
По итогам совещания Новак указал на необходимость проработать конкретные меры для отслеживания процессов в отрасли в оперативном режиме. Он также подчеркнул, что потребуется применить весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.