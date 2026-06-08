ГД обсудит проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ 9 июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД России полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.

10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер госпошлин для иностранных граждан.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума 9 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД России полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе палаты парламента.

« "В процедуре первого чтения во вторник, 9 июня планируется рассмотреть законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер государственных пошлин для иностранных граждан, в том числе уплачиваемых при оформлении российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание.

"Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. А сами приезжие - состоявшимися и эффективными. Принятие закона позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей в год", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба.