ГД обсудит проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 9 июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД России полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
- 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер госпошлин для иностранных граждан.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума 9 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД России полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
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"В процедуре первого чтения во вторник, 9 июня планируется рассмотреть законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер государственных пошлин для иностранных граждан, в том числе уплачиваемых при оформлении российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание.
"Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. А сами приезжие - состоявшимися и эффективными. Принятие закона позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей в год", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, ключевая цель принимаемых решений - это защита интересов граждан РФ и повышение общественной безопасности.