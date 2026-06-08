Рейтинг@Mail.ru
ГД обсудит проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 08.06.2026
ГД обсудит проект о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов

ГД обсудит передачу МВД полномочий Минтруда утверждать профессии для мигрантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 9 июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД России полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
  • 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер госпошлин для иностранных граждан.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума 9 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о передаче МВД России полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
«
"В процедуре первого чтения во вторник, 9 июня планируется рассмотреть законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что 10 июня во втором чтении будут рассмотрены две инициативы, которые позволят кратно увеличить размер государственных пошлин для иностранных граждан, в том числе уплачиваемых при оформлении российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание.
"Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. А сами приезжие - состоявшимися и эффективными. Принятие закона позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей в год", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, ключевая цель принимаемых решений - это защита интересов граждан РФ и повышение общественной безопасности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Госдума одобрила проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью
13 мая, 16:05
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала