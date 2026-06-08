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МИД призвал запустить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами - РИА Новости, 08.06.2026
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22:43 08.06.2026
МИД призвал запустить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами

МИД призвал запустить прямые переговоры между Израилем и Палестиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск прямых переговоров между палестинцами и израильтянами должен быть в фокусе усилий по урегулированию конфликта в Палестине.
  • На переговорах должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и параметры существования палестинского и израильского государств.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запуск прямых переговоров между палестинцами и израильтянами должен быть в фокусе усилий по урегулированию конфликта в Палестине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Требуется сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.
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Отмечается, что на таких переговорах должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и приемлемые для обеих сторон параметры существования палестинского и израильского государств.
"Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем", - подчеркнула также Захарова.
Согласно позиции России, урегулирование между Палестиной и Израилем возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом в рамках конфликта между движением ХАМАС и еврейским государствам Москва выступает за передачу управления Газой легитимным палестинским органам и запуск межпалестинского диалога при ведущей роли самих палестинцев.
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