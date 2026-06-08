В МИД отвергли идею ассоциации палестинских территорий с арабскими странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что идея ассоциации палестинских территорий с соседними арабскими странами, обсуждаемая прозападными "мозговыми центрами", абсолютно несостоятельна.
- По ее словам, альтернативные идеи урегулирования палестинского вопроса продвигают сторонники неоколониализма, и такие инициативы обречены на провал.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Идея ассоциации палестинских территорий с соседними арабскими странами, которая обсуждается прозападными "мозговыми центрами", абсолютно несостоятельна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД РФ отмечается, что министерство заметило продвижение "мозговыми центрами" разных альтернативных схем будущего Палестины. Эти "мозговые центры" спонсируются Западом и, в частности, возрождают идею ассоциации палестинских территорий с сопредельными арабскими странами, добавила Захарова.
"Подобные идеи звучали ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами. История доказала абсолютную несостоятельность таких инициатив, идущих вразрез с международно-правовой базой палестинского урегулирования", - подчеркнула она.
По ее словам, такие альтернативные идеи продвигают сторонники неоколониализма, а попытки обойти арабские государства в ближневосточном урегулировании обречены на провал.
"Единственная жизнеспособная альтернатива – налаживание скоординированных международных и региональных усилий", - также говорится в комментарии.
Согласно позиции России, урегулирование между Палестиной и Израилем возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом в рамках конфликта между движением ХАМАС и еврейским государствам Москва выступает за передачу управления Газой легитимным палестинским органам и запуск межпалестинского диалога при ведущей роли самих палестинцев.