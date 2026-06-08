В МИД Молдавии заявили, что взорвавшийся ночью дрон оказался украинским

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Взорвавшийся в ночь на понедельник в Молдавии дрон, по результатам первой проверки, оказался украинским, сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел.

Ранее пресс-служба молдавской полиции сообщила, что в ночь на понедельник в Оргеевском районе взорвался дрон. Молдавские Telegram-каналы сообщили, что дрон является украинским, опубликовав фотографии обломков с надписями на украинском языке.