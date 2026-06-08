В МИД Молдавии заявили, что взорвавшийся ночью дрон оказался украинским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на понедельник в Оргеевском районе Молдавии взорвался дрон.
- По результатам первой проверки, взорвавшийся дрон оказался украинским.
- Молдавские власти ведут переговоры с украинскими властями по поводу случившегося.
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Взорвавшийся в ночь на понедельник в Молдавии дрон, по результатам первой проверки, оказался украинским, сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел.
Ранее пресс-служба молдавской полиции сообщила, что в ночь на понедельник в Оргеевском районе взорвался дрон. Молдавские Telegram-каналы сообщили, что дрон является украинским, опубликовав фотографии обломков с надписями на украинском языке.
Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией
Вчера, 11:10
"Министерство иностранных дел (Молдавии - ред.) ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, взорвавшегося в Оргееве, но, судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории БПЛА залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.