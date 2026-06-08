В МИД назвали международное молчание по поводу атаки в Крыму поощрением

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Молчание международных структур в связи с атакой ВСУ на пассажирский поезд в Крыму будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, которые узурпировали власть на Украине, сообщает МИД РФ.