Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России призывает международные структуры и СМИ осудить атаку на поезд в Крыму, назвав ее терактом, и заявляет, что молчание будет означать покрывательство преступлений.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Молчание международных структур в связи с атакой ВСУ на пассажирский поезд в Крыму будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, которые узурпировали власть на Украине, сообщает МИД РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Как сообщали в ГСЭ, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов.
"Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершённые в нарушение всех норм международного гуманитарного права. Молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.