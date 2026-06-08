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В МИД назвали международное молчание по поводу атаки в Крыму поощрением - РИА Новости, 08.06.2026
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16:21 08.06.2026 (обновлено: 16:34 08.06.2026)
В МИД назвали международное молчание по поводу атаки в Крыму поощрением

МИД: международное молчание на атаку ВСУ в Крыму означает ее поощрение

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России призывает международные структуры и СМИ осудить атаку на поезд в Крыму, назвав ее терактом, и заявляет, что молчание будет означать покрывательство преступлений.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Молчание международных структур в связи с атакой ВСУ на пассажирский поезд в Крыму будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, которые узурпировали власть на Украине, сообщает МИД РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Как сообщали в ГСЭ, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов.
"Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершённые в нарушение всех норм международного гуманитарного права. Молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на поезд в Крыму
Вчера, 13:37
 
Республика КрымРоссияМария ЗахароваСергей Аксенов (политик)
 
 
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