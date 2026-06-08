В МИД пообещали наказать всех причастных к атаке на поезда в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на поезда в Крыму является военным преступлением.
- Она подчеркнула, что все виновные и причастные к атаке получат неотвратимое наказание.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Все виновные и причастные к атаке ВСУ на поезда в Крыму будут установлены и получат неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание", - говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.