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В МИД пообещали наказать всех причастных к атаке на поезда в Крыму - РИА Новости, 08.06.2026
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16:18 08.06.2026 (обновлено: 16:24 08.06.2026)
В МИД пообещали наказать всех причастных к атаке на поезда в Крыму

МИД: все причастные к атаке на поезда в Крыму получат неотвратимое наказание

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на поезда в Крыму является военным преступлением.
  • Она подчеркнула, что все виновные и причастные к атаке получат неотвратимое наказание.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Все виновные и причастные к атаке ВСУ на поезда в Крыму будут установлены и получат неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание", - говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
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Вчера, 02:41
 
Республика КрымРоссияМария Захарова
 
 
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