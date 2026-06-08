Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что неонацистский режим в Киеве обращается к тактике террористических преступлений против мирного населения России.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Неонацистский режим в Киеве продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России при неудачах своих вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России", - сказала Захарова в своем официальном комментарии в связи с атаками ВСУ на пассажирские поезда в Крыму.