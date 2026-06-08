МИД: Киев при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террора

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"В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России", - сказала Захарова в своем официальном комментарии в связи с атаками ВСУ на пассажирские поезда в Крыму.