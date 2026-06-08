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МИД: Киев при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террора - РИА Новости, 08.06.2026
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16:18 08.06.2026 (обновлено: 16:26 08.06.2026)
МИД: Киев при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террора

Захарова: Киев использует тактику терроризма в условиях неудач на фронте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что неонацистский режим в Киеве обращается к тактике террористических преступлений против мирного населения России.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Неонацистский режим в Киеве продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России при неудачах своих вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России", - сказала Захарова в своем официальном комментарии в связи с атаками ВСУ на пассажирские поезда в Крыму.
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