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МИД призвал международные структуры осудить теракты Киева - РИА Новости, 08.06.2026
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16:15 08.06.2026 (обновлено: 16:21 08.06.2026)
МИД призвал международные структуры осудить теракты Киева

Захарова призвала осудить теракты Киева после атак БПЛА на поезда в Крыму

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД призывает международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских БПЛА на поезда в Крыму.
  • Мария Захарова заявила, что молчание будет означать покрывательство и поощрение преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. МИД РФ призывает международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских БПЛА на поезда в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине", - подчеркивается в заявлении.
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РоссияРеспублика КрымКиевМария Захарова
 
 
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