МИД призвал международные структуры осудить теракты Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД призывает международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских БПЛА на поезда в Крыму.
- Мария Захарова заявила, что молчание будет означать покрывательство и поощрение преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. МИД РФ призывает международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских БПЛА на поезда в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине", - подчеркивается в заявлении.