МИД прокомментировал атаку ВСУ на поезд в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
- В связи с остановкой движения по Крымской железной дороге задерживаются девять составов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим своей атакой на пассажирский поезд в Крыму вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, заявляет МИД России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Как сообщали в ГСЭ, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов.
"Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.