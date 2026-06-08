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МИД прокомментировал атаку ВСУ на поезд в Крыму - РИА Новости, 08.06.2026
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16:14 08.06.2026 (обновлено: 16:21 08.06.2026)
МИД прокомментировал атаку ВСУ на поезд в Крыму

МИД: атакой на поезд в Крыму Киев вновь нарушил нормы международного права

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
  • В связи с остановкой движения по Крымской железной дороге задерживаются девять составов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим своей атакой на пассажирский поезд в Крыму вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, заявляет МИД России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Как сообщали в ГСЭ, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов.
"Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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