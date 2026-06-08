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Захарова заявила о запросе армянского общества на развитие связей с Россией - РИА Новости, 08.06.2026
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13:24 08.06.2026
Захарова заявила о запросе армянского общества на развитие связей с Россией

Захарова: в армянском обществе очевиден запрос на развитие связей с Россией

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о наличии в Армении запроса на развитие российско-армянских связей.
  • Она отметила, что армянское общество выступает за дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Очевиден запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей и дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага", - сказано в комментарии Захаровой в связи с прошедшими в Армении парламентскими выборами.
Текст комментария опубликован на сайте МИД РФ.
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