Захарова заявила о запросе армянского общества на развитие связей с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о наличии в Армении запроса на развитие российско-армянских связей.
- Она отметила, что армянское общество выступает за дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных структурах.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Очевиден запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей и дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"В армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага", - сказано в комментарии Захаровой в связи с прошедшими в Армении парламентскими выборами.
Текст комментария опубликован на сайте МИД РФ.