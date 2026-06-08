МИД России: выборы показали, что армянское общество сильно поляризовано

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянское общество продемонстрировало высокую степень поляризации, согласно заявлению официального представителя МИД Марии Захаровой.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прошедшие в Армении парламентские выборы продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано", - говорится в комментарии Захаровой по итогам выборов в республике.