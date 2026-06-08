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МИД Ирана заявил о продолжении переговорного процесса с США - РИА Новости, 08.06.2026
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10:59 08.06.2026 (обновлено: 11:08 08.06.2026)
МИД Ирана заявил о продолжении переговорного процесса с США

Багаи: переговорный процесс между Ираном и США продолжается

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговорный процесс между Ираном и США продолжается, заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.
  • Вопрос о заблокированных иранских активах является одним из элементов обсуждаемого меморандума и Иран не намерен идти на уступки в этом вопросе.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Переговорный процесс между Ираном и США продолжается, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Вопрос о заблокированных иранских активах является одним из элементов любого меморандума (с США - ред.), переговорный процесс по которому продолжается. И мы не намерены идти на уступки в этом вопросе", - сказал Багаи в ходе брифинга, транслировавшегося иранскими СМИ.
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Дипломат заявил об этом на фоне серии взаимных обстрелов между Израилем и Ираном.
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"Мы не можем сказать, что эти события не повлияют на процесс", - добавил Багаи.
На фоне информации в иранских СМИ о приостановке на прошлой неделе обмена посланиями между Ираном и США представитель иранского МИД отметил, что Соединенные Штаты и Иран продолжали обмен посланиями, а министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви посетил Тегеран на выходных для содействия дипломатическому процессу. При этом Багаи подчеркнул, что дипломатический процесс продолжался в условиях недоверия.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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