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Заявление Мерца после встречи с Зеленским поразило журналиста - РИА Новости, 08.06.2026
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10:48 08.06.2026 (обновлено: 17:30 08.06.2026)
Заявление Мерца после встречи с Зеленским поразило журналиста

Боуз раскритиковал заявление Мерца об Украине после встречи с Зеленским

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об Украине.
  • Он назвал его одним из трех самых непопулярных лидеров Европы и осудил за встречу с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об Украине после встречи с Владимиром Зеленским.

"Трое самых непопулярных "лидеров" Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит "защита демократии" в умирающей Европе", — написал он в соцсети X.
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Канцлер Германии опубликовал в соцсети X фотографию, на которой он, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским. В подписи к ней Мерц указал: "Объединились ради Украины".

Результаты исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild показали, что рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. По сравнению с концом апреля он рухнул сразу на четыре процентных пункта. При этом работой действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16 процентов немцев, в то время как 78 процентов опрошенных высказали противоположное мнение.
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