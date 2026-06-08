Заявление Мерца после встречи с Зеленским поразило журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об Украине.
- Он назвал его одним из трех самых непопулярных лидеров Европы и осудил за встречу с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об Украине после встречи с Владимиром Зеленским.
"Трое самых непопулярных "лидеров" Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит "защита демократии" в умирающей Европе", — написал он в соцсети X.
"Трое самых непопулярных "лидеров" Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит "защита демократии" в умирающей Европе", — написал он в соцсети X.
Зеленский сделал новое заявление о письме Путину
Вчера, 08:46
Канцлер Германии опубликовал в соцсети X фотографию, на которой он, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским. В подписи к ней Мерц указал: "Объединились ради Украины".
Результаты исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild показали, что рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. По сравнению с концом апреля он рухнул сразу на четыре процентных пункта. При этом работой действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16 процентов немцев, в то время как 78 процентов опрошенных высказали противоположное мнение.
Результаты исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild показали, что рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. По сравнению с концом апреля он рухнул сразу на четыре процентных пункта. При этом работой действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16 процентов немцев, в то время как 78 процентов опрошенных высказали противоположное мнение.