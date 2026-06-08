Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка раскритиковал решение разместить в городе сотрудников ICE - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 08.06.2026
Мэр Нью-Йорка раскритиковал решение разместить в городе сотрудников ICE

Мэр Нью-Йорка назвал обещание Белого дома ввести ICE попыткой посеять страх

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал попыткой посеять страх и разделить общество решение разместить в городе сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал попыткой посеять страх и разделить общество решение куратора Белого дома по охране границы Тома Хомана накануне чемпионата по футболу разместить в городе сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
Как сообщалось ранее, Хоман пообещал, что в Нью-Йорке сотрудников ICE скоро будет больше, чем когда-либо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Трамп высказался за идею переименовать антимиграционную полицию ICE в NICE
27 апреля, 06:37
"Мы не позволим ICE или кому бы то ни было посеять страх в наших сообществах, особенно в такой момент", - написал Мамдани в соцсети Х.
Он пообещал, что с прибытием иностранных гостей на чемпионат мира в Нью-Йорк жители города гордо встанут плечом к плечу с соседями-иммигрантами. Мамдани заявил, что отвергает нападки федеральных властей, назвав их попыткой разделить горожан.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В США матчи пройдут в 11 городах.
Арест - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Калифорнийца арестовали за угрозы убить главу ICE
23 апреля, 03:21
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЗохран Мамдани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала