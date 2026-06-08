Мэр Нью-Йорка раскритиковал решение разместить в городе сотрудников ICE

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал попыткой посеять страх и разделить общество решение куратора Белого дома по охране границы Тома Хомана накануне чемпионата по футболу разместить в городе сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Он пообещал, что с прибытием иностранных гостей на чемпионат мира в Нью-Йорк жители города гордо встанут плечом к плечу с соседями-иммигрантами. Мамдани заявил, что отвергает нападки федеральных властей, назвав их попыткой разделить горожан.