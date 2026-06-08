Мендель сделала внезапное заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине будет продолжен в следующем году, если этим летом не будет найден дипломатический выход, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.



"Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение, даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, — война затянется как минимум до марта", — говорится в публикации.