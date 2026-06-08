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Мендель сделала внезапное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2026
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15:47 08.06.2026 (обновлено: 22:35 08.06.2026)
Мендель сделала внезапное заявление об окончании конфликта на Украине

Мендель назвала лето последним шансом заключить мир по Украине в этом году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала, что конфликт на Украине продолжится в следующем году, если этим летом не будет найдено дипломатическое решение.
  • Она отметила, что из-за озабоченности США промежуточными выборами и зимними каникулами мирное соглашение может быть отложено.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине будет продолжен в следующем году, если этим летом не будет найден дипломатический выход, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение, даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, — война затянется как минимум до марта", — говорится в публикации.
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По мнению Мендель, это связано с тем, что Соединенные Штаты — единственный жизнеспособный посредник и влиятельный игрок — будут озабочены промежуточными выборами, затем зимними каникулами.

"И снова нам скажут "потерпеть еще немного", и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет. Люди, пишущие эти сообщения, не глупы. Они просто верят, что мы — все мы — глупы", — подчеркнула она.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
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