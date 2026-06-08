Россия и Малайзия проведут в Казани учения по ликвидации последствий ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели России и Малайзии проведут учения в Казани в рамках международного салона «Комплексная безопасность», который пройдет 3–5 сентября.
- Учения будут проводиться по международным стандартам ООН (ИНСАРАГ) на базе нового учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Спасатели России и Малайзии проведут в Казани учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках международного салона "Комплексная безопасность", который пройдет 3-5 сентября, сообщил замглавы МЧС России Роман Курынин на заседании оргкомитета салона.
"Запланировано проведение российско-малайзийских учений по международным стандартам ООН (ИНСАРАГ), в ходе которых поисково-спасательные отряды России и Малайзии отработают вопросы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера на территории иностранного государства", - сказал он.
Учение МЧС России и спасательной службы Малайзии будет проводиться на базе нового учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей в 15 километрах от выставочного центра Kazan Expo, где пройдут основные мероприятия международного салона "Комплексная безопасность".