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Россия и Малайзия проведут в Казани учения по ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 08.06.2026
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17:44 08.06.2026
Россия и Малайзия проведут в Казани учения по ликвидации последствий ЧС

Курынин: Россия и Малайзия проведут в Казани учения по ликвидации последствий ЧС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчения МЧС
Учения МЧС - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Учения МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели России и Малайзии проведут учения в Казани в рамках международного салона «Комплексная безопасность», который пройдет 3–5 сентября.
  • Учения будут проводиться по международным стандартам ООН (ИНСАРАГ) на базе нового учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Спасатели России и Малайзии проведут в Казани учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках международного салона "Комплексная безопасность", который пройдет 3-5 сентября, сообщил замглавы МЧС России Роман Курынин на заседании оргкомитета салона.
"Запланировано проведение российско-малайзийских учений по международным стандартам ООН (ИНСАРАГ), в ходе которых поисково-спасательные отряды России и Малайзии отработают вопросы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера на территории иностранного государства", - сказал он.
Учение МЧС России и спасательной службы Малайзии будет проводиться на базе нового учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей в 15 километрах от выставочного центра Kazan Expo, где пройдут основные мероприятия международного салона "Комплексная безопасность".
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