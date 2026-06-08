Россия и Малайзия проведут в Казани учения по ликвидации последствий ЧС

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Спасатели России и Малайзии проведут в Казани учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках международного салона "Комплексная безопасность", который пройдет 3-5 сентября, сообщил замглавы МЧС России Роман Курынин на заседании оргкомитета салона.