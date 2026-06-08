Власти Маврикия ответили на слухи о планах США выкупить острова Чагос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маврикий не получал официальных предложений от США по поводу островов Чагос.
- Позиция страны остается неизменной: ее суверенитет над Чагосом не подлежит обсуждению.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Маврикий не получал никаких официальных предложений от администрации США по поводу островов Чагос, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление властей островного государства, сделанного на фоне сообщений в прессе о планах Белого дома.
"Правительство Маврикия на сегодняшний день не получило никаких официальных предложений, и администрация США не обращалась к нему ни прямо, ни косвенно … Позиция Маврикия остается неизменной: его суверенитет над Чагосом не подлежит обсуждению", - говорится в коммюнике правительства.
В заявлении отмечается, что власти Маврикия приняли к сведению информацию, сообщенную газетой Telegraph.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику американской стороны, после того как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.