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Власти Маврикия ответили на слухи о планах США выкупить острова Чагос - РИА Новости, 08.06.2026
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11:49 08.06.2026
Власти Маврикия ответили на слухи о планах США выкупить острова Чагос

Reuters: Маврикий не получал официальных предложений от США по Чагосу

© Public DomainАтолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Public Domain
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маврикий не получал официальных предложений от США по поводу островов Чагос.
  • Позиция страны остается неизменной: ее суверенитет над Чагосом не подлежит обсуждению.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Маврикий не получал никаких официальных предложений от администрации США по поводу островов Чагос, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление властей островного государства, сделанного на фоне сообщений в прессе о планах Белого дома.
В воскресенье газета Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщила, что США якобы рассматривают возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос, где находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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"Правительство Маврикия на сегодняшний день не получило никаких официальных предложений, и администрация США не обращалась к нему ни прямо, ни косвенно … Позиция Маврикия остается неизменной: его суверенитет над Чагосом не подлежит обсуждению", - говорится в коммюнике правительства.
В заявлении отмечается, что власти Маврикия приняли к сведению информацию, сообщенную газетой Telegraph.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Соглашение вызвало критику американской стороны, после того как Великобритания не сразу предоставила американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.
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