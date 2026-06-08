Власти Маврикия ответили на слухи о планах США выкупить острова Чагос

"Правительство Маврикия на сегодняшний день не получило никаких официальных предложений, и администрация США не обращалась к нему ни прямо, ни косвенно … Позиция Маврикия остается неизменной: его суверенитет над Чагосом не подлежит обсуждению", - говорится в коммюнике правительства.